كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا اليوم إلى 561 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن تسجيل 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل أنحاء البلاد إلى 4250، منها 3597 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين 637، واستقر عدد الوفيات عند 16.

وسجلت 173 إصابة في محافظة الخليل، و33 في محافظة القدس، و28 في محافظة بيت لحم، وإصابتان في محافظة نابلس، وإصابة واحدة في محافظة رام الله والبيرة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.