كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كورونا.. طوكيو تسجل 130 إصابة جديدة بالفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت طوكيو، اليوم السبت، تسجل 130 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو اليوم الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه 100 حالة.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن إصابات اليوم تأتي بينما يتم رصد عدد متزايد من الإصابات بين الشباب في الحانات وأماكن الحياة الليلية الأخرى.

ورصدت طوكيو 107 حالات يوم الخميس و124 يوم الجمعة، ورقم اليوم هو الأعلى منذ الإبلاغ عن 154 حالة في 2 مايو الماضي.

وبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في العاصمة ذروته في الـ17 من أبريل الماضي بتسجيل 206 إصابات، ويثير الاتجاه المتدهور الأخير المخاوف من عودة ظهور الفيروس في العاصمة والمحافظات المحيطة.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.