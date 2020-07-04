كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تجاوز إصابات كورونا الـ 11.15 مليون حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحدث إحصاء لوكالة رويترز،اليوم السبت، بأن أكثر من 11.15 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 526088 شخصاً توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 129476 حالة وفاة في حين بلغت الإصابات المؤكدة 2 مليون و812976 حالة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 63174 حالة وفاة، ومليون و539081 حالة إصابة.

وجاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 667883 حالة إصابة، و9859 حالة وفاة.

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وما زالت الهند تحتل المركز الرابع مسجلة 648315 حالة إصابة، و9859 حالة وفاة، تليها بريطانيا مسجلة 314603 حالة إصابة و44131 حالة وفاة.