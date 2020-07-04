كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أفغانستان تسجل 348 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سجلت وزارة الصحة العامة في أفغانستان، اليوم السبت، 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بين 868 شخصاً خضعوا لاختبارات خلال الساعات الـ 24 الماضية.
كما أفادت الوزارة بتسجيل سبع وفيات جديدة، حسبما ذكرت قناة طلوع نيوز.
وبشكل إجمالي سجلت أفغانستان 32 ألفاً و672 حالة إصابة بالفيروس، إلى جانب 826 وفاة، وفقاً لموقع وورلد ميترز للاحصاءات.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,032 مليون إصابة، بينهم أكثر من 525 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,184 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.