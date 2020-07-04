كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أفغانستان تسجل 348 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة العامة في أفغانستان، اليوم السبت، 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بين 868 شخصاً خضعوا لاختبارات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما أفادت الوزارة بتسجيل سبع وفيات جديدة، حسبما ذكرت قناة طلوع نيوز.

وبشكل إجمالي سجلت أفغانستان 32 ألفاً و672 حالة إصابة بالفيروس، إلى جانب 826 وفاة، وفقاً لموقع وورلد ميترز للاحصاءات.