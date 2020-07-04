كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا.. تدريب كلاب للكشف عن مصابي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقوم جمعية "كلاب الفحص الطبي" في مدينة ميلتون كينز بالمملكة المتحدة، بتدريب مجموعات من الكلاب على معرفة وتحديد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد، من خلال حاسة الشم.

وذكرت الجمعية، أنها تجري تجربة لمعرفة إذا ما كانت الكلاب قادرة على كشف فيروس كورونا وقالت إن التجربة التي تشارك فيها 6 كلاب تسير "بشكل جيد".

وقالت كلير غيست مؤسسة الجمعية والمديرة التنفيذية لها، إن الكلاب تظهر أصلا إشارات على أنها قادرة على شم الفيروس.

وأضافت غيست، أن "الدراسة تسير بشكل جيد جدا والإشارات كلها تبشر حقيقة بنتائج إيجابية"، وأن الجمعية دربت سابقا الكلاب لتعقب رائحة الملاريا، والسرطان، ومرض باركينسون.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,274 مليون إصابة، بينهم أكثر من 530 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,387 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.