كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر البرلمان الليبي يكشف عن الحل الوحيد لحل الأزمة في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، مساء أمس الجمعة، إن مبادرة القاهرة هي الحل الوحيد للأزمة في ليبيا، مؤكدًا على أن حكومة الوفاق ليست طرفا في الحوار وإنما مجلس الدولة الأعلى، وجاءت تصريحاته على هامش زيارته لموسكو؛ حيث أجرى مباحثات مع كبار المسؤولين الروس، وفقاً لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وشكك "صالح" في الوضع القانوني لحكومة الوفاق حيث أنها "لم تحظ بثقة البرلمان"، بحسب تعبيره، مشدداً على أنه "لن يكون هناك حوار بين البرلمان مع حكومة الوفاق كونها غير قانونية"، وأشار إلى أن عدد المرتزقة الذين جلبتهم تركيا لليبيا بلغ 14,000.

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كما أعرب عن عتابه على الأمم المتحدة للتأخر بتسمية خلف للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وكشف أنه سيقوم خلال هذه الفترة بعدة زيارات وخلال اليومين المقبلين إلى جنيف وروما والجزائر وإلى دول عدة.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال لقائه مع عقيلة صالح في موسكو، أمس الجمعة، أن بلاده تدعم مبادرة صالح لإيقاف إطلاق النار في ليبيا، وأن "مبادرة القاهرة" تتلاءم مع قرارات المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين، وقد تشكل أساسا للمناقشات الليبية حول تنفيذ مبادرة رئيس مجلس النواب.