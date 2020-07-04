صالح والحكيم يبحثان مستجدات الاوضاع السياسية والاقتصادية

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، السبت، مستجدات الاوضاع السياسية والاقتصادية.
ونقل البيان عن الحكيم قوله، خلال استقباله بمكتبه في بغداد رئيس الجمهورية، تأكيده "اهمية تضافرالجهود لمواجهة جائحة كورونا".
من جانبه، جدد صالح "الاشادة والاعتزاز بالجيش الابيض خط الصد الاول في مواجهة هذا الفايروس مع الفخر والاعتزاز بالجهود الاستثنائية التي تؤديها الفاعليات الاجتماعية والدينية لمواجهة كورونا".
وقدم صالح "التهاني بمناسبة انبثاق تحالف "عراقيون"، فيما أكد الحكيم انه "تحالف يحمل هم الوطن وصيانة الدولة وتحصينها وان باب "عراقيون" مفتوح امام كل من يؤمن بالدولة وضرورة حمايتها".
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