صالح والحكيم يبحثان مستجدات الاوضاع السياسية والاقتصادية

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس تيار الحكمة الوطني بحث مع رئيس الجمهورية الازمة الصحية الراهنة ومواجهة الصعوبات الاقتصادية التي فرضها تراجع اسعار النفط والعلاقة المطلوبة للعراق مع جيرانه ودول العالم".ونقل البيان عن الحكيم قوله، خلال استقباله بمكتبه في بغداد رئيس الجمهورية، تأكيده "اهمية تضافرالجهود لمواجهة جائحة كورونا ".

من جانبه، جدد صالح "الاشادة والاعتزاز بالجيش الابيض خط الصد الاول في مواجهة هذا الفايروس مع الفخر والاعتزاز بالجهود الاستثنائية التي تؤديها الفاعليات الاجتماعية والدينية لمواجهة كورونا".

وقدم صالح "التهاني بمناسبة انبثاق تحالف "عراقيون"، فيما أكد الحكيم انه "تحالف يحمل هم الوطن وصيانة الدولة وتحصينها وان باب "عراقيون" مفتوح امام كل من يؤمن بالدولة وضرورة حمايتها".

