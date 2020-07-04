اعلنت وزارة التربية، السبت، عن فوز العراق بمنصب مدير ادارة العلوم والبحث العلمي في منظمة العلوم والثقافة الالكسو الدولية لأول مرة منذ ٥٠ عاماً. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان" وزير التربية رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في العراق علي حميد مخلف، هنأ المثقفين والاكاديميين كافة ، بفوز العراق بمنصب مدير ادارة العلوم والبحث العلمي في منظمة الالكسو والذي لم يحصل عليه منذ ٥٠ عاماً".



واضافت ان "ذلك جاء بعد جهود مضنية قامت بها اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم لسنتين متتاليتين ، تكلل اليوم الرابع من تموز بمصادقة منظمة الالكسو على هذا الفوز في دَورتها 113 التي عقدت عن بعد بعد تنافس شديد بين سبع دول عربية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاول مرة منذ ٥٠ عاماً.. العراق يفوز بمنصب في منظمة 'الالكسو' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.