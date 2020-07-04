انت الان تتابع إصابات كورونا في الهند تسجل مستوى قياسيا وسط هطول أمطار موسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أشخاص يضعون كمامات للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في نيودلهي يوم 28 يونيو 2020

سجلت الهند أعلى معدل ارتفاع يومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد يوم السبت، بزيادة 22 ألف حالة جديدة و442 وفاة، وذلك مع ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس في المناطق الغربية والجنوبية من البلاد وسط أمطار موسمية غزيرة.

وشهدت ولاية ماهاراشترا الغربية التي تضم العاصمة المالية المكتظة مومباي أعلى إجمالي للحالات في البلاد، حيث سجلت 6364 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم السبت و198 حالة وفاة بالمرض الذى يسببه فيروس كورونا.

والهند لديها رابع أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في العالم، حيث تجاوز مجموع الإصابات 640 ألفا يوم السبت، بحسب بيانات وزارة الصحة، وتأتي بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.

وأصدر المسؤولون في مومباي تحذيرا لسكان المدينة بالبقاء بعيدا عن الشاطئ مع توقعات بهطول أمطار غزيرة خلال اليومين المقبلين. ويقول خبراء إن الأمطار الموسمية تتسبب في حدوث فيضانات بأجزاء كثيرة من المدينة ومن شأنها أن تعرقل جهود احتواء تفشي الفيروس من خلال زيادة أخرى في أعداد الإصابات.

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وفي ولاية تاميل نادو الجنوبية، وهي ثاني أكثر الولايات تضررا من الفيروس في الهند، تجاوز عدد حالات الإصابة 100 ألف حالة.

وفرضت الهند في مارس آذار واحدة من أقسى إجراءات العزل العام في العالم للسيطرة على تفشي الفيروس، لكن جرى تخفيف تلك الإجراءات على مراحل خلال الأسابيع الأخيرة لاستئناف النشاط الاقتصادي.

ويحذر علماء الأوبئة من أن ذروة الهند قد تكون على بعد أسابيع أو أشهر، ما يشير إلى أن نظام الرعاية الصحية المنهك بشدة في البلاد سيتعرض لمزيد من الضغط.