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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مراكز إنذار في النمسا لمواجهة «كورونا» والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن ردولف أنشوبير، وزير الصحة النمساوي، عن تطبيق إجراءات إضافية في البلاد لمنع تفاقم الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا».
وقال أنشوبير، في تصريحات اليوم، إن الإجراءات تشمل مراكز إنذار تعمل مثل «إشارات المرور» لتحديد مناطق ووتيرة الإصابات في مقاطعات مختلفة بجائحة «كورونا»، لافتاً إلى أنه سيتم التركيز على إجراء المزيد من الاختبارات الطبية والتدابير الوقائية استعداداً لموسم الخريف المقبل والذي من المتوقع أن يشهد تسارع عدد الإصابات الجديدة.
ولفت وزير الصحة إلى ارتفاع عدد الإصابات الجديدة في النمسا، حيث تم تسجيل 115 إصابة في 24 ساعة، واصفاً التوقيت الحالي بأنه مرحلة حاسمة في الحرب ضد الوباء ومتوقعاً انفجار الإصابات مراراً وتكراراً في مناطق إقليمية محددة.
وشدد الوزير على أن وزارة الصحة سوف تقوم على الفور بتضييق نطاق الإصابات الجديدة بسرعة كبيرة بحيث يمكن منع انفجار الأعداد مرة أخرى.
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