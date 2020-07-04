يوفنتوس يسحق تورينو برباعية مقابل هدف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز يوفنتوس في مباراة الديربي على نظيره تورينو بأربعة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة 30 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز رباعية يوفنتوس كل من اللاعبين باولو ديبالا، خوان كوادرادو، كريستيانو رونالدو وكوفي جيجي (ذاتي)، وفي المقابل سجل هدف تورينو الوحيد اللاعب أندريا بيلوتي.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 75 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد تورينو عند 31 نقطة وهو يحتل المركز الخامس عشر.

مجريات المباراة:

تمكن يوفنتوس بعد مرور 125 ثانية فقط من انطلاق اللقاء، من تسجيل الهدف الأول عن طريق ديبالا، الذي استغل مهارته الفردية في مراوغة مدافعي تورينو داخل المنطقة ويسدد الكرة لترتطم بقدم إتزو وتغير اتجاهها وتسكن الشباك.

ومن ركلة ركنية نفذها ديبالا بالدقيقة 11، كاد بنتانكور أن يضيف هدفا ثانيا بعدما ارتقى وقابل العرضية بتسديدة رأسية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى تورينو.

وفشل بيرينجور في متابعة كرة عرضية من الناحية اليسرى نفذها سيموني فيردي، لتمر من أمامه إلى جوار القائم الأيمن لبوفون.

وحاول رونالدو تسديد كرة قوية تمكن الحارس سيريجو من إبعادها لترتد للدون مجددًا، الذي مرر كرة بالكعب إلى بيرنارديسكي ليحاول الأخير تسديدها بضربة مقصية ذهبت بعيدة تمامًا عن المرمى.

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ونجح كوادرادو في مضاعفة النتيجة بالدقيقة 29، بعد مرتدة نفذها رونالدو وتوغل ليمرر إلى الكولومبي داخل المنطقة الذي راوغ ليانكو بمهارة وسدد الكرة على يمين الحارس.

وتألق بوفون وحرم تورينو من فرصة تقليص النتيجة، بعدما تصدى لتسديدة قوية من فيردي الذي راوغ بونوتشي وسدد قذيفة بقدمه اليسرى.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، عاد حكم اللقاء لتقنية الفيديو بعد ارتطام الكرة في يد دي ليخت، ليحتسب ركلة جزاء لصالح تورينو، نجح بيلوتي في تحويلها إلى هدف أول للضيوف.

وبعد 5 دقائق من الشوط الثاني، ألغى حكم اللقاء هدفًا لتورينو، بعد تسديدة من فيردي ارتدت من يد بوفون لتجد بيلوتي الذي سدد الكرة في العارضة، قبل أن يتابعها بيرينجور في الشباك، إلا أن الحكم قرر الإلغاء لوجود بيلوتي في التسلل.

وبعد نزوله كبديل في الدقيقة 55، تستلم دوجلاس كوستا الكرة في الناحية اليمنى توغل بها ناحية منطقة الجزاء وسدد كرة قوية مرت بجوار مرمى تورينو، بعد 10 ثواني من نزوله.

ومن ركلة حرة ثابتة من خارج المنطقة، تمكن رونالدو من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 61، بعدما سدد الكرة مباشرة بروعة في الشباك.

وحصل ديبالا على الكرة من تمريرة دوجلاس، ليسدد كرة قوية من داخل المنطقة، يبعدها سيريجو بقبضة يده عن مرماه ويحرم اليوفي من هدف رابع.

وبالدقيقة 87، أحرز كوفي جيجي لاعب تورينو، هدفًا بالخطأ في مرماه بعد عرضية من دوجلاس كوستا داخل المنطقة، فشل المدافع في إبعادها ليسددها في شباك فريقه.