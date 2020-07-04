الصحة الفلسطينية: 237 إصابة جديدة بكورونا وحصيلة الـ24 ساعة الماضية 561

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ التحديث الصباحي (الساعة 11:00) وحتى الساعة 8:30 مساءً، ما يرفع حصيلة الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 561 إصابة.

وأوضحت الوزارة أنه الإصابات الجديدة تركزت في محافظة الخليل التي سجلت 173 إصابة، بالإضافة إلى 33 إصابة في محافظة القدس، و28 في محافظة بيت لحم، وإصابتان في محافظة نابلس، وإصابة في محافظة رام الله والبيرة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات 4 آلاف و250 حالة، وعدد حالات التعافي 637، وعدد حالات الوفاة 16 وفقًا للصحة الفلسطينية.