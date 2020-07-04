"كفى لقتل النساء": تظاهرة احتجاجية على مفرق الطيبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر العشرات من أهالي الطيبة على الشارع الرئيسي (مفرق الجسر) في المدينة، احتجاجا على جرائم قتل النساء، مساء اليوم السبت.

ونظمت التظاهرة في أعقاب جريمة قتل، وفاء جوهر مصاروة (40 عاما)، التي قتلت على يد زوجها في جريمة طعن داخل منزلهما، أول من أمس الخميس.



ورفع المتظاهرون لافتات منددة بالجرائم وأعمال العنف التي ترتكب بحق النساء.

وردد المتظاهرون هتافات مطالبة الشرطة بردع المجرمين وإنزال أقسى العقوبات عليهم، كما عبروا عن تضامنهم مع طفلة ضحية جريمة القتل التي خرجت مستنجدة فور وقوع الجريمة.

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وشهدت الطيبة 3 جرائم قتل منذ مطلع العام الجاري راحت ضحيتها كل من تمام جبالي (84 عاما)، نسرين جبارة (36 عاما) ووفاء جوهر مصاروة (40 عاما)، كما قتلت 5 نساء أخريات في جرائم قتل أخرى بالمجتمع العربي منذ مطلع العام.

هذا، وبلغ العدد الإجمالي لضحايا جرائم القتل التي نفذت غالبيتها بإطلاق النار في البلدات العربية، 43 قتيلا وقتيلة، منذ مطلع العام ولغاية الآن.