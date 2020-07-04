مدرب هـ. البعينة: نجهز فريقا يليق بالدرجة الأولى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستعد فريق هبوعيل البعينة لخوض غمار الموسم الكروي القادم 2020-2021 ضمن الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية، بعد تحقيق الصعود من الدرجة الثانية الموسم الماضي.

وبهذا الصدد، قال مدرب هبوعيل البعينة، أحمد سبع، في حديث لـ"عرب 48"، إننا "قمنا بتعزيز الفريق بأربعة لاعبين، ولا زال ينقصنا التعاقد مع لاعبين آخرين في الخط الأمامي، وبدورنا نقوم بتجهيز فريق قوي من منطلق إدراكنا أن بانتظارنا موسما صعبا".

وتابع "على الصعيد الشخصي تلقيت عروضا من مختلف الفرق المنافسة في الدرجتين الأولى والثانية، لكن بالأخير فضلت التوقيع مع هبوعيل البعينة بعدما لمست الجدية ورغبتهم الشديدة في الاستفادة من خدماتي".

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وأشار إلى أن "هدفنا في هبوعيل البعينة هو ضمان البقاء بشكل مشرف في الدرجة الأولى، فكما أسلفت نحن أمام موسم صعب خصوصًا وأن 4 فرق ستهبط من الدوري مع نهاية الموسم، ومن ناحية قمنا بالاستعداد بالشكل المطلوب من أجل خوض غمار الموسم".

وأوضح أن "هنالك تأثير كبير لفيروس كورونا على الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، وكلنا أمل أن ينتهي هذا التأثير مع بداية الدوري من أجل عودة الجماهير والحماس إلى الملاعب".

وختم سبع بالقول "من هنا أعد جماهير هبوعيل البعينة، بأنه سيكون لنا فريقا قويا ويليق بالدرجة الأولى في أول موسم له بالدوري، وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظن الجميع".