مانشستر يونايتد يدك شباك بورنموث بخماسية لهدفين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا ساحقا على بورنموث بخماسية مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز خماسية "الشياطين الحمر" كل من اللاعبين ماسون جرينوود (هدفان)، ماركوس راشفورد، أنتوني مارسيال وبرونو فيرنانديز، وفي المقابل سجل هدفي بورنموث جونيور ستانيسلاس وجوشوا كينغ.

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 55 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد بورنموث عند 27 نقطة وهو يحتل المركز التاسع عشر.

مجريات المباراة:

أول فرصة خطيرة في اللقاء، جاءت في الدقيقة 11، عندما مرر راشفورد كرة طويلة لحق بها فرنانديز وحاول إسقاطها من فوق الحارس أرون رامسديل، لكنه سدد الكرة أقوى من اللازم.

وعلى عكس المجريات، افتتح بورنموث التسجيل في الدقيقة 16، عندما تلقى ستانيسلاس تمريرة من كيج، ليمرر الكرة بين قدمي ماغواير ويضع الكرة في الزاوية شيه المغلقة لمرمى الحارس دافيد دي خيا.

وتألق رامسديل في إبعاد ركلة حرة نفذها راشفورد في الدقيقة 19، ولم تمض أكثر من 10 دقائق، حتى تمكن يونايتد من معادلة النتيجة، عندما مرر فرنانديز الكرة إلى جرينوود الذي سددها بيستره قوية ارتدت من يدي رامسديل إلى داخل الشباك.

واحتسب الحكم مايك دين ركلة جزاء لصالح يونايتد بعد الاستعانة بتقنية الفيديو بعد لمسة يد على سميث مدافع بورنموث، ونفذ راشفورد الركلة بنجاح معلنا تقدم فريقه في الدقيقة 35.

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وعندما اقترب الشوط الأول من لفظ أنفاسه الأخيرة، حصل مارسيال على الكرة في الناحية اليسرى، ليسددها لولبية استقرت في الزاوية العليا اليسرى لمرمى بورنموث، فانتهى الشوط الأول بتقدم يونايتد 3-1.

وارتكب ماغواير هفوة جديدة بعد بداية الشوط الثاني، لتصل الكرة إلى كوك الذي سددها ليتصدى لها دي خيا، حاول البديل أرناوت دانجوما متابعتها لترتد من القائم.

وبعد الاستعانة بتقنية الفيديو، احتسب الحكم ركلة جزاء جديدة لكن هذه المرة للفريق الضيف بعد لمسة يد على البديل إريك بايلي، ونفذ كينغ الركلة بنجاح في الدقيقة 49.

وألغى الحكم هدفا لصالح بورنموث في الدقيقة 51 لتسلل صاحبه دانجوما، قبل أن يضيف يونايتد الهدف الرابع في الدقيقة 54، عندما جرى جريتنوود بالكرة ليسددها بيمينه وتستقر في الزاوية البعيد لمرمى بورنموث.

وبعد 5 دقائق على الهدف الرابع، أضاف يونايتد هدفا خامسا، عندما نفذ البرتغالي فرنانديز ركلة حرة بإتقان، هز من خلالها شباك رامسديل.

وفي الدقيقة 65، تابع راشفورد الكرة في الشباك من مسافة قريبة، لكن الحكم ألغى الهدف بعد الاستعانة بتقنية الفيديو لوجود تسلل، وتبادل مارسيال الكرة مع شاو قبل أن يطلق تسديدة وفق أكي أمامها ليبعد الخطر في الدقيقة 73.

ودخل دانييل جيمس مكان جرينوود في تشكيلة يونايتد، لكنه فشل في الوصل إلى تمريرة أمام المرمى من راشفورد في الدقيقة 79، والأخير ترك الملعب ليدخل مكانه النيجيري أوديون أيجالو والإسباني خوان ماتا مكان مارسيال.

ومرر فرنانديز كرة بينية رائعة إلى إيجالو الذي ذهبت محاولته بعيدا عن المرمى في الدقيقة 85، لتمر الدقائق التالية وسط سيطرة من يونايتد واستسلام واضح من بورنموث، ونفذ بوغبا ركلة حرة بشكل مباغت تألق رامسديل في إبعادها بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.