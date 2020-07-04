أم الفحم: احتجاج أمام مركز الشرطة ضد هدم المنازل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك العشرات من أهالي أم الفحم والمنطقة، في وقفة احتجاجية أمام مركز الشرطة في المدينة، احتجاجا على أوامر الهدم الصادرة بحق منازل في وادي عارة.
ودعت اللجان الشعبية في منطقة وادي عارة إلى الوقفة الاحتجاجية، في أعقاب إصدار أوامر هدم وإخلاء لعشرات المنازل والمحلات التجارية.
وكان من بين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، نواب عن القائمة المشتركة، رؤساء سلطات محلية وناشطون من مختلف الأطر والأحزاب الفاعلة على الساحة المحلية.
ورفع المتظاهرون في الوقفة الاحتجاجية، لافتات منددة بسياسة الهدم الممنهجة في البلدات العربية، إذ كتب على بعض منها "هدم بيوتنا خط أحمر"، "الحكومة المسؤولة عن أزمة السكن في مدننا وقرانا".
هذا، ومن المقرر أن تتواصل الفعاليات والخطوات الاحتجاجية ضد أوامر الهدم ومصادرة الأراضي في منطقة وادي عارة.
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