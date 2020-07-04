كفر قرع: 36 إصابة بكورونا وإحالة 400 مواطن للحجر الصحي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن في قرية كفر قرع بمنطقة وادي عارة، عن 36 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وعلى أثر ذلك أحيل 400 مواطن للحجر الصحي المنزلي.

وأعرب رئيس المجلس المحلي، المحامي فراس أحمد بدحي، عن قلقه الشديد نتيجة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في القرية.

كما أعلن بعد انعقاد جلسة الطوارئ عن "وقف فعاليات المخيمات الصيفية المدرسية بما يشمل رياض الأطفال، البساتين والمدارس الابتدائية، في أعقاب تشخيص إصابة إحدى المساعدات بالفيروس".

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وناشد بدحي المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة من أجل وقف انتشار فيروس كورونا، خصوصًا عند الخروج من المنازل وفي المساجد والأعراس والمناسبات والمحلات التجارية.

ونوه إلى أن "الشرطة ستقوم بحملة مراقبة في كفر قرع بشكل علني وسري خصوصًا في المراكز العامة والمحلات التجارية من أجل تطبيق تعليمات وزارة الصحة".

هذا، ووفقا للمعطيات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة، فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في كفر قرع بلغ 37 مقابل 14 حالة شفاء، حتى صباح أمس الجمعة.