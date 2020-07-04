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شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الشرعية اليمنية تتقدم في قانية وخسائر فادحة في صفوف مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل
السبت 4 يوليه 2020
حقق الجيش الوطني اليمني مسنودا بالمقاومة الشعبية اليوم تقدما جديداً في جبهات قانية شمالي محافظة البيضاء، خلال معارك حاسمة تكبّدت فيها مليشيات الحوثي الإنقلابية خسائر فادحة في الأرواح والمعدّات.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش والمقاومة تمكنوا من تطهير عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي في منطقة قانية، ويواصلون التقدّم في عدّة محاور بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية.
وأوضح أن المعارك تزامنت مع غارات لطيران التحالف استهدفت مواقع متفرقة للمليشيات الحوثية وتعزيزات كانت في طريقها إلى الجبهة وتمكنت من تدميرها بالكامل. مضيفاً ان عربات شوهدت بعد المعارك وهي تحمل جثثاً لقتلى سقطوا بنيران أبطال الجيش والمقاومة وغارات التحالف.
وأشار إلى أن الهزائم التي تلقتها المليشيات الحوثية على يد أبطال الجيش والمقاومة خلال الأيام الماضية أثارت خلافات حادة بين عصابات المليشيات تطورت لاحقاً إلى مواجهات مسلّحة نتج عنها قتلى وجرحى بينهم قيادات في الجماعة.
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