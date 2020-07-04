كندا: لن نتفاوض مع إيران لإعادة العلاقات الدبلوماسية

السبت 4 يوليه 2020

أكدت وزارة الخارجية الكندية، السبت، إنها لن تتفاوض مع إيران لإعادة العلاقات الدبلوماسية.



وأضافت الخارجية الكندية أن تصريحات إيران حول وجود مفاوضات بيننا غير صحيحة وهي مراوغة، وأنها تحاول تسييس قضية الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

وفضح تسجيل صوتي، تم الحصول عليه مؤخرا، تعمد سماح السلطات الإيرانية العليا للرحلات الجوية المدنية والتجارية بالتحليق من وإلى طهران بالتزامن مع حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية، بغرض التمويه، من خلال إبقاء المجال الجوي مفتوحًا للتغطية على خطة إيرانية لضرب قواعد عسكرية أميركية في العراق.

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يُذكر أن ما مجموعه 176 شخصًا قتلوا على متن الطائرة، من بينهم 17 إيرانياً مقيماً في السويد و63 كنديا و11 أوكرانيا و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين، بالإضافة إلى طاقم الطائرة من الأوكرانيين.

وأعلنت "وكالة التحقيقات الجوية الفرنسية" الأسبوع الماضي أن إيران وافقت على فك شفرات الصندوقين الأسودين في فرنسا، وذلك بعد تعنت طيلة الأشهر الماضية.

ويشار إلى أن القوات الإيرانية كانت في حالة تأهب قصوى في وقت الحادثة التي جاءت بعد ساعات من شن إيران ضربات صاروخية على قاعدة عسكرية عراقية تتواجد فيها القوات الأميركية