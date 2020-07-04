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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن غداً عن هيكلة جديدة لحكومتها والان مع التفاصيل
السبت 4 يوليه 2020
تعلن دولة الإمارات العربية المتحدة، غداً الأحد، عن هيكلة جديدة لحكومتها، وذلك بحسب ما ذكر نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم .
وقال في تغريدة له بتويتر، "الإخوة والأخوات .. أعلنا في 13 مايو 2020 عن نيتنا مراجعة هيكل حكومة الإمارات.. ووعدنا بإجراء تغييرات .. ودمج وزارات وهيئات .. للخروج بحكومة أكثر مرونة وسرعة ومواكبة للمتغيرات .. اعتمدت قبل قليل الهيكل الجديد .. ونعلنه غداً في الثانية عشر ظهراً بإذن الله" .
وأستطاعت الحكومة الإماراتية خلال السنوات الماضية العديد من النجاحات والإنجازات في مختلف القطاعات والمجالات وأسهمت في الإرتقاء بالدولة ومواطنيها تعليمياً وإدارياً ومالياً وأمنياً وعسكرياً
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