الرئيس الأمريكي يقيم احتفالا ثانيا لـ"عيد الاستقلال" رغم انتشار كورونا

السبت 4 يوليه 2020

يقيم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتفالا ثانيا بمناسبة عيد الاستقلال، مساء السبت، يتوقع أن يشارك فيه عشرات الآلاف من الأشخاص، رغم انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



ورغم دعوات مسؤولي الصحة العامة الأمريكية إلى تجنب التجمعات الكبيرة، قالت وزارة الأمن الداخلي، إن احتفال "تحية إلى أمريكا" في واشنطن، يتضمن عروض طيران عسكرية إلى جانب "أحد أكبر عروض الألعاب النارية على الإطلاق".

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وأثار قرار ترامب بالمضي قدما في انتهاج أسلوب احتفالى على غرار أساليب احتفال ما قبل الجائحة، غضبا بين خبراء الصحة العامة الأمريكيين.

وتضيق ولايات عديدة في سائر أنحاء البلاد الخناق على فعاليات عيد الاستقلال، حيث سجلت أمريكا أمس الأول الأربعاء نحو 55 ألف إصابة جديدة، محطمة الرقم القياسي لحالات الإصابة المسجلة في يوم واحد.