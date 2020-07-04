شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يعتمد هيكل حكومة الإمارات الجديد والان مع التفاصيل

السبت 4 يوليه 2020 اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هيكل حكومة الإمارات الجديد، مشيراً إلى أنه سيتم إعلانه غداً في الثانية عشرة ظهراً.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "الإخوة والأخوات، أعلنا في 13 مايو 2020 عن نيتنا مراجعة هيكل حكومة الإمارات، ووعدنا بإجراء تغييرات، ودمج وزارات وهيئات، للخروج بحكومة أكثر مرونة وسرعة ومواكبة للمتغيرات، اعتمدت قبل قليل الهيكل الجديد، ونعلنه غداً في الثانية عشرة ظهراً بإذن الله".

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