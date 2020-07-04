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شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو تطالب بتجنب السفر غير الضروري خارج العاصمة بسبب ارتفاع حالات كورونا والان مع التفاصيل
السبت 4 يوليه 2020
صورة أرشيفية
حثت حاكمة العاصمة اليابانية طوكيو، يوريكو كويكي، السكان على تجنب السفر غير الضروري وغير العاجل خارج العاصمة، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة في المدينة إلى 131 شخصا اليوم السبت.
ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن كويكي قولها إن "عدد الذين كانت نتائج اختباراتهم إيجابية زاد في مقاطعات أخرى".
وأضافت: "نطلب تعاونكم لمنع الإصابات من الاتساع من خلال الامتناع عن السفر إلى مقاطعات أخرى ما لم يكن السفر ملحا وضروريا". وفي سياق متصل، نقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات أنه لا توجد خطط للدعوة إلى فرض قيود على الشركات أو إعلان حالة طوارئ أخرى.
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