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مقتل شخصين وجرح اثنين آخرين في تحطم مروحية في أستراليا

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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السبت 4 يوليه 2020

صورة أرشيفية

لقي رجل وفتاة حتفهما اليوم السبت إثر تحطم مروحية في شمال غربي أستراليا.

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وقالت وسائل إعلام أسترالية نقلا عن شرطة ولاية أستراليا الغربية إن امرأة وطفلا آخر أصيبا بإصابات خطيرة إثر الحادث.

وأضافت الشرطة أن الطائرة تحطمت بعد ظهر اليوم السبت بعد قليل من إقلاعها في ضاحية بيلينجور التابعة لمدينة بروم.

وأوضحت أيضا أن الرجل الذي يعتقد أنه قائد الطائرة توفي على الفور، بينما توفيت الفتاة متأثرة بجراحها داخل المستشفى.

وذكرت التقارير أن السلطات تعتزم إرسال محققين إلى موقع الحادث.

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