شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الدولي يضرب أنفاق «داعش» في العراق والان نبدء بالتفاصيل

وجهت طائرات التحالف الدولي اليوم، ضربات جوية على أنفاق يستخدمها تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة نينوى بشمال العراق. وأفادت قيادة العمليات المشتركة في بيان صحفي مقتضب، بأن الضربات الجوية جاءت بحسب معلومات وردتها سابقاً لرصد تحركات عناصر التنظيم, من دون إيراد مزيد من التفاصيل.

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