شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان:3387 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت باكستان اليوم 3387 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 225283 حالة. وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه سُجلت 68 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4619 حالة وفاة. وأضاف أن 125094 حالة من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2460 حالة في وضع حرج.

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