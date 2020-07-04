لبنان ينفي استقالة أي من أعضاء الحكومة

بيروت ـ د.ب.أ: نفى وزير الاشغال العامة والنقل اللبناني ميشال نجار استقالة أي من أعضاء الحكومة، مشيرا إلى أنه لا مانع لدى أي منهم من تغيير حكومي. ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس عن نجار قوله: «لم يقدم أحد من أعضاء الحكومة استقالته، بل حملت المداخلات تساؤلات حول جدوى الاستمرار في ظل عدم الإنجاز».

وأضاف: «إن أحدا منا لا يعتبر الحكومة «أكلة طيبة» وهي باتت تشكل حملا كبيرا علينا مع تحميلنا وزر عشرات السنوات وما فيها من سياسات أوصلت البلد إلى شفير الهاوية والوضع المذري الذي نعيش». وأضاف: «إذا كان التغيير الحكومي يؤدي بلبنان نحو الأفضل وهناك بدائل عن هذه الحكومة فلا مانع لدى أحد بذلك وهو ما أكد عليه (رئيس مجلس الوزراء) الرئيس حسان دياب نفسه». ونبه نجار إلى أن «الأمن خط أحمر … فما يحصل سيؤدي الى ارتفاع أصوات الجوع واحتمال انفجار اجتماعي وهناك محاولات حثيثة لمنع حصول ذلك»، مشددا على «ضرورة إعادة ثقة المواطن ما يمهد لاعادة الأموال إلى المصارف مع التشديد على أهمية الحفاظ على القطاع المصرفي». ولفت إلى أن الوضع في مطار جيد بعد أيام على إعادة فتحه، مشيرا إلى أن الأمور تسير بشكل صحيح وقد تمت معالجة الثغرات، مشددا على «أهمية هذا المرفق والتعويل عليها في تحريك العجلة الاقتصادية في البلد واستعادة لبنان دوره كبوابة عبور من الشرق إلى الغرب».