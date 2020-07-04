عشرات الجرحى الفلسطينيين بمواجهات مع قوات الاحتلال

جنين ـ د.ب.أ: أفادت مصادر فلسطينية بإصابة العشرات بحالات اختناق امس عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية زبوبا غرب جنين، بشمال الضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن عشرات المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بغزارة خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام القرية، وتلقوا العلاج ميدانيا. وأضافت أن قوات الاحتلال احتجزت فتى فلسطينيا واخضعته للاستجواب لعدة ساعات.

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