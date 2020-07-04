صنعاء ـ د.ب.أ: أعلنت «أنصار الله» في اليمن وصول ثلاث سفن وقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن. وأفاد يحيى شرف الدين نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر التابعة لانصار الله، في بيان مقتضب، بأن الناقله سيوزيت التي تحمل 29134 طنا من البنزين وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الجماعة. وأعلن عن وصول الناقلة سي هارت التي تحمل 27000 طن من الديزل، إضافة إلى الناقلة حافظ التي تحمل 26953 طنا من مادة المازوت.

وكانت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، أعلنت الخميس المنصرم سماحها بدخول 4 سفن نفطية إلى ميناء الحديدة لأسباب إنسانية بعد تدخل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث. من جهة اخرى، أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» إرسال ثلاث طائرات مساعدات طبية إلى اليمن لمواجهة وباء كورونا. وقالت المنظمة في تغريدة نشرها مكتبها باليمن على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن أطباء بلا حدود أرسلت 3 طائرات مستأجرة إلى صنعاء، آخرها هبطت الخميس المنصرم، لتسليم 43 طناً من الإمدادات الطبية والأدوية ومعدات الحماية الشخصية». وأضافت: «هذه المساعدات قدمت لاستخدامها في استجابة المنظمة لتفشي وباء كورونا المستجد في اليمن».

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كانت هذه تفاصيل خبر فيما أرسلت أطباء بلا حدود 3 طائرات مساعدات اليمن: «أنصار الله» تعلن وصول 3 سفن وقود إلى الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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