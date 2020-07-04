السجن 30 عاما لمتشدد عن جرائم فـي سوريا

باريس ـ رويترز: عاقبت محكمة في باريس فرنسيا سافر للقتال مع تنظيم داعش بالسجن 30 عاما في أول محاكمة فرنسية ناجحة لمتشدد عن جرائم ارتُكبت في سوريا.

وألقي القبض على تايلر فيلوس (30 عاما) في تركيا منذ خمسة أعوام عندما كان يستعد للسفر جوا إلى براج.

وقال المدعون للمحكمة إنه أراد أن يقود المسلحين والمفجرين الانتحاريين الذين هاجموا باريس في نوفمبر عام 2015 لكن المدعين لم يتمكنوا من إثبات ذلك.

ونفى تايلر الذي اعتنق الإسلام وهو في سن 21 عاما أي صلة له بهجمات 13 نوفمبر عام 2015 لكنه اعترف لأول مرة بأنه غادر ميدان القتال في سوريا «ليموت والسلاح في يديه». على حد قوله.

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