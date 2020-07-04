الجنابي يطالب بايجاد حل لمشكلة المتظاهرين من مهندسي عقود وأجور الكهرباء

طالب النائب زياد الجنابي، السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بايجاد حل لمشكلة المتظاهرين من مهندسي عقود وأجور وزارة الكهرباء.

وقال الجنابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نطالب الحكومة العراقية وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالألتفات الى المتظاهرين من مهندسي عقود وأجور وزارة الكهرباء الذين يتظاهرون منذ أيام عديدة لأيجاد حل لمشكلتهم".

وأضاف أنه "يجب على الحكومة ووزير الكهرباء الأصغاء لصوتهم كونهم شريحة مهمة جدا وهم من يسهرون على راحة المواطنين من اجل تجهيز الطاقة الكهربائية لبلدنا"، معتبراً أنه "من الواجب على النواب واللجان ذات العلاقة تبني مطالب المتظاهرين والاصغاء للمهندسين ودراسة طلباتهم وعرضها على الجهات المسؤولة والسماح لممثليهم بمقابلة الكاظمي وهذا سيساعد كثيرا في حل هذه الأزمة خصوصا وان العراق يقبع تحت جائحة كورونا القاتلة والتجمعات الآن مرفوضة تماما كونها قد تسبب كارثة بين المتظاهرين".