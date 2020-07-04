نادي الشرطة: لم نناقش اي تعديل للملاك التدريبي ومفاوضاتنا مستمرة مع المحترفين

وقال بحر العلوم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "ادارة النادي تسير بخطوات هادئة وواثقة لأكمال تشكيل فريق الكرة بالتشاور مع المدير الفني للفريق الذي منحناه كامل الصلاحيات لأختيار ادواته من اللاعبين، حيث تم استقطاب نخبة من اللاعبين الذي برزوا مع انديتهم في الموسمين الماضيين".واضاف انه "خلال الاسبوع المقبل سيتم حسم المرحلة الثانية من خطة انشاء الفريق حيث سيتم تجديد عقود عدد من اللاعبين الذين مثلوا كرة الشرطة الموسم الماضي حسب ما تم تحديده من قبل الجهاز الفني".

واشار بحر العلوم الى ان "المرحلة الثالثة سيتم التركيز فيها على ملف المحترفين الذين تم اختيارهم بعناية من خلال اطلاع الجهاز الفني على مستوياتهم الفنية خلال المواسم الماضية وسيصار الى اعلان تسميتهم بعد التعاقد بشكل رسمي، حيث سيشكل المحترفين الاضافة الحقيقية للفريق في البطولات المحلية والخارجية".



واوضح انه "فيما يخص الملاك المساعد فأن ادارة النادي لم تناقش لهذه اللحظة مسألة اجراء اي تعديل، على الرغم من طلب المدرب عبد الغني شهد اضافة المدرب المساعد حسين عبد الواحد وسيتم مناقشة كل هذه التفاصيل في اجتماع الادرة القادم بعد تحسن الوضع الصحي".