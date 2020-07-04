2020-07-04 | 20:23
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اكد امين سر نادي الشرطة، علاء بحر العلوم، السبت، ان ادارة النادي تسير بخطوات واثقة لأكمال صفوف الفريق من خلال خارطة الطريق التي وضعه الجهاز الفني.
واضاف انه "خلال الاسبوع المقبل سيتم حسم المرحلة الثانية من خطة انشاء الفريق حيث سيتم تجديد عقود عدد من اللاعبين الذين مثلوا كرة الشرطة الموسم الماضي حسب ما تم تحديده من قبل الجهاز الفني".
واشار بحر العلوم الى ان "المرحلة الثالثة سيتم التركيز فيها على ملف المحترفين الذين تم اختيارهم بعناية من خلال اطلاع الجهاز الفني على مستوياتهم الفنية خلال المواسم الماضية وسيصار الى اعلان تسميتهم بعد التعاقد بشكل رسمي، حيث سيشكل المحترفين الاضافة الحقيقية للفريق في البطولات المحلية والخارجية".
واوضح انه "فيما يخص الملاك المساعد فأن ادارة النادي لم تناقش لهذه اللحظة مسألة اجراء اي تعديل، على الرغم من طلب المدرب عبد الغني شهد اضافة المدرب المساعد حسين عبد الواحد وسيتم مناقشة كل هذه التفاصيل في اجتماع الادرة القادم بعد تحسن الوضع الصحي".
كانت هذه تفاصيل خبر نادي الشرطة: لم نناقش اي تعديل للملاك التدريبي ومفاوضاتنا مستمرة مع المحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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