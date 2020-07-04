خلية الازمة في واسط تعلن تطبيق الحظر الجزئي بدءاً من يوم غد

اعلنت خلية الازمة في واسط، السبت، عن تطبيق الحظر الجزئي بدءاً من يوم غد الاحد.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "مراعاة للظروف المعيشية لأصحاب القوت اليومي، ونتيجة لإلتزام المواطنين بتوصيات الوقاية بشكل جيد، اصدرت خلية الأزمة في محافظة واسط تعيلمات عدة منها، الشروع بتطبيق حظر التجوال الجزئي من يوم غد الأحد من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 7 مساءً، ويبدأ حظر التجوال الشامل من الساعة 7 مساء الى الساعة 5 صباحا".

Advertisements

وأضاف أنه "يستمر تعطيل الدوائر الحكومية ما عدا الدوائر الخدمية المؤشرة سابقاً وبنسبة تواجد للموظفين 25% مع الإلتزام التام بشروط الوقاية، وتتحمل مديرية شرطة واسط منع مرور أي عجلة لا يرتدي جميع ركابها الكمامات".

ولفت البيان الى "استمرار عمل الأفران والمخابز والصيدليات الى الساعة 9 ليلاً"، موضحاً أنه "سيتم إعادة النظر بالحظر الجزئي والعودة للحظر الشامل في حال عدم إلتزام أصحاب الأسواق والمحال والمواطنين بإرتداء الكمامات والكفوف ومنع التجمعات بأي شكل من الأشكال".