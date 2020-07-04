الاعلام الرقمي: تصفح مواقع التواصل له اثر سلبي في زمن كورونا

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هنالك زيادة حالات المشاعر السلبية من اكتئاب وقلق وانهاك نفسي في زمن الحظر الذي يعاني منه ملايين الناس في زمن جائحة كورونا".

واكد المركز ان "من بين اهم العوامل التي تؤدي الى هذه المشاعر السلبية هو التصفح السلبي لمواقع التواصل بحسب بحث جديد اجرته جامعة كارولينا الشمالية شمل اكثر من 600 مبحوث"، موضحاً أن "الوقت الذي يقضيه الناس في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي على نحو سلبي يرتبط ارتباطا وثيقا بالقلق ويؤدي الى التوتر، في حين ان بعض الانشطة مثل التمارين الرياضية والصلاة والتأمل والاسترخاء وممارسة الهوايات التي تؤدي لاستقرار الحالة النفسية، تاتي بمشاعر ايجابية".