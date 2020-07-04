إصابات كورونا تتجاوز 11.15 مليون والوفيات 526088 على مستوى العالم

أظهر أحدث إحصاء لوكالة "رويترز"، اليوم السبت، أن أكثر من 11.15 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وأن 526088 شخصا توفوا جراء الفيروس.
وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 129476 حالة وفاة، في حين بلغت الإصابات المؤكدة على أراضيها مليونين و812976 حالة.
وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 63174 حالة وفاة، ومليون و539081 حالة إصابة.
وحلت روسيا في المركز الثالث من حيث عدد الإصابات 667883، مسجلة 9859 حالة وفاة، في واحد من أدنى معدلات الوفيات بالفيروس في العالم.
وما زالت الهند تحتل المركز الرابع من حيث الإصابات مسجلة 648315 حالة، فيما بلغت حصيلة وفياتها 9859 حالة، تليها بريطانيا مسجلة 314603 حالة إصابة، و44131 حالة وفاة.
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