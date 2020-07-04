الصين تتخذ خطوة تاريخية تتعلق بمقاومة الفيروسات

اتخذت الصين خطوة تاريخية تتعلق بمقاومة الفيروسات، وأعلنت أنها ستمنع بصورة تدريجية ذبح الدواجن أو بيعها حية في الأسواق التجارية. وقال تشين شو المسؤول في الإدارة الوطنية لتنظيم الأسواق التجارية، إن "الصين ستحدّ من تجارة الدواجن الحية وذبحها، وستشجع على الذبح الجماعي للدواجن الحية في أماكن تخضع لظروف معينة، وستغلق تدريجيا أسواق الدواجن الحية".



وناشد تشين الحكومات المحلية "تعزيز مراقبة الأمن الغذائي في أسواق الجملة الزراعية"، مشدّدا على أن هذه الأسواق تبيع "أكثر من 70% من اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية والفواكه والخضروات التي تباع" في البلاد.

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