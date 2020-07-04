تسجيل 204 اصابات بكورونا في اقليم كردستان

اعلت صحة اقليم كردستان العراق، السبت، عن تسجيل 204 اصابات جديدة بكورونا في الاقليم. وقالت صحة الاقليم في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل 9 وفيات و204 اصابات بفايروس كورونا خلال الـ٢٤ ساعة في الاقليم". وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن تسجيل 2334 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

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