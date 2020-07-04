أعلنت السلطات الصحية في ولاية فلوريدا الأمريكية، أن مؤشر إصابات فيروس كورونا اليومية، سجل زيادة قياسية بلغت 11458 حالة اليوم السبت.
وجاء العدد القياسي الجديد هذا غداة إعلان 7 ولايات أخرى عن زيادات قياسية في الإصابات بمرض "كوفيد-19" الذي قتل ما يقرب من 130 ألف شخص في الولايات المتحدة.
وأثار الارتفاع الأخير في الإصابات، ومعظمه في الولايات الجنوبية والغربية، مخاوف مسؤولي الصحة الذين دعوا إلى الحذر خلال الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال يوم السبت.
وفاقت الزيادة اليومية القياسية في عدد الإصابات في فلوريدا نظيرتها في كل البلدان الأوروبية خلال ذروة تفشي الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال يوم واحد.. تسجيل أكثر من 11 ألف إصابة بكورونا في فلوريدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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