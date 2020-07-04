خلال يوم واحد.. تسجيل أكثر من 11 ألف إصابة بكورونا في فلوريدا

وهذه المرة الثانية في 3 أيام التي يزيد فيها عدد الإصابات على 10000 حالة.

وجاء العدد القياسي الجديد هذا غداة إعلان 7 ولايات أخرى عن زيادات قياسية في الإصابات بمرض "كوفيد-19" الذي قتل ما يقرب من 130 ألف شخص في الولايات المتحدة.



وأثار الارتفاع الأخير في الإصابات، ومعظمه في الولايات الجنوبية والغربية، مخاوف مسؤولي الصحة الذين دعوا إلى الحذر خلال الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال يوم السبت.

وفاقت الزيادة اليومية القياسية في عدد الإصابات في فلوريدا نظيرتها في كل البلدان الأوروبية خلال ذروة تفشي الفيروس.