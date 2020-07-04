كرواتيا تنتخب غدا برلمانا جديدا وتوقعات بفوز المعارضة

يتوجه نحو 3.8 مليون ناخب، غدا الأحد، إلى مراكز الاقتراع في كرواتيا، لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



ومن المقرر أن يتم انتخاب 140 عضوا في البرلمان، في ظل توقعات بفوز حزب الاشتراكيين الديمقراطيين المعارض، الذي أظهرت استطلاعات رأي تقدمه بشكل طفيف على حزب المجتمع الديمقراطي الكرواتي المحافظ الذي يحكم البلاد.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها بدء من السابعة صباح غد الأحد، على أن تغلق أيضا في السابعة مساء بتوقيت وسط أوروبا، فيما يسود الاعتقاد بأن تشكيل الحكومة الكرواتية المقبلة سيكون أمرا عسيرا.