وزير أمريكي سابق يتهم ترامب بـ"التقصير" في أزمة كورونا

شن وزير الدفاع الأمريكي السابق ليون بانيتا، السبت، هجوما لاذعا على الرئيس دونالد ترامب منتقدا سياساته خلال جائحة فيروس كورونا، واصفا الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"أزمة كبيرة".

ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن بانيتا، قوله: "بدلا من أن يتبني الرئيس استراتيجية وطنية لمواجهة هذه الأزمة، لجأ لنشر تغريدات حول عمليات تخريب وأشياء أخرى لتحويل الانتباه عن الأزمة القائمة".

وألقى بانيتا، مدير وكالة المخابرات المركزية السابق، الذي خدم في عهد الرئيس باراك أوباما، وعمل رئيسا لهيئة الأركان في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، الضوء على التحذيرات الأخيرة التي خذر منها أنتوني فوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، من أن تفشي المرض في الولايات المتحدة آخذ في التصاعد.

وأضاف:" ما رأيناه خلال الأيام القليلة الماضية هو ارتفاع في الحالات تتجاوز بكثير أسوأ الطفرات التي رأيناها. هذه ليست أخبار جيدة"،

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واتهم بانيتا الرئيس الأمريكي ترامب بـ"التقصير في أداء الواجب" خلال تعامله مع تفشي وباء كورونا، قائلاً:" لم يقم بعمل جيد في الأزمات، لدينا رئيس غير قادر على الوقوف والقيام بما هو ضروري لقيادة هذا البلد في وقت الأزمات الكبرى. لم أشهد أبدا رئيسا يتجنب تحمل هذه المسؤولية".



وكان ترامب أعلن، الأربعاء الماضي، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" عن اعتقاده بأن فيروس كورونا "سيختفي"، قائلا: "أعتقد أننا نتعامل بشكل جيد مع كورونا.، أعتقد أنه سيختفي في مرحلة ما.. أتمنى ذلك".

وشهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا قياسيًا في عدد الإصابات اليومية التي تصاعدت على مدار الأسبوع الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من 55 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا.

الزيادة القياسية تلك دفعت ولايتي فلوريدا وتكساس إلى تقليص عمليات إعادة الفتح، وأعلنت مدينة نيويورك أنها ستوقف خطط فتح المناطق الداخلية من المطاعم وسط مخاوف من عودة تفشي الفيروس في المدينة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى عالميا في إصابات كورونا بأكثر من 2.7 مليون إصاب، أي ما يقرب من ضعف عدد البرازيل، البلد الذي يليه مباشرة.