الكنيسة الأرثوذكسية الروسية: تحويل آيا صوفيا إلى مسجد سيمثل انتهاكا غير مقبول للحرية الدينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020

الخليج 365 - متابعات

اعتبر المطران هيلاريون، رئيس إدارة العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو، أن تحويل كنيسة آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد، "غير مقبول"، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم السبت.

Advertisements

وخلال مقابلة أجرتها معه قناة "روسيا 24" بثت اليوم ، قال: "في حال تم ذلك، ستؤذي هذه الخطوة مشاعر جميع المسيحيين الأرثوذكس، كون هذه الكنيسة موقعا مقدسا لكل المسيحيين".

وأضاف: "لا يمكننا مراجعة أحداث الماضي. لا يجوز الآن العودة إلى العصور الوسطى. نحن نعيش في عالم متعدد الأقطاب، في عالم متعدد الطوائف ويجب احترام المشاعر الدينية".

وتابع قائلا إن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لا تفهم الدافع وراء المساعي لتحويل آيا صوفيا إلى مسجد "في هذا الوقت"، وتعتقد أن السياسات الداخلية هي السبب الأساسي وراء هذه الخطوة إن تحققت.

ومضى قائلا: "نرى أنه في الظروف الحالية يعتبر هذا العمل انتهاكا غير مقبول للحرية الدينية"، وشدد على أن الأمر "ليس شأنا داخليا تركيا كما يقول الكثير من المسؤولين الأتراك".