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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل شخصين وجرح اثنين آخرين في تحطم مروحية في أستراليا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020
الخليج 365 - متابعات
لقي رجل وفتاة حتفهما اليوم السبت إثر تحطم مروحية في شمال غربي أستراليا.
وقالت وسائل إعلام أسترالية نقلا عن شرطة ولاية أستراليا الغربية إن امرأة وطفلا آخر أصيبا بإصابات خطيرة إثر الحادث.
وأضافت الشرطة أن الطائرة تحطمت بعد ظهر اليوم السبت بعد قليل من إقلاعها في ضاحية بيلينجور التابعة لمدينة بروم.
وأوضحت أيضا أن الرجل الذي يعتقد أنه قائد الطائرة توفي على الفور، بينما توفيت الفتاة متأثرة بجراحها داخل المستشفى.
وذكرت التقارير أن السلطات تعتزم إرسال محققين إلى موقع الحادث.
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