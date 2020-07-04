شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل شخص في إطلاق نار غرب العاصمة البريطانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قتل شخص، السبت، في حادث إطلاق نار غربي العاصمة البريطانية، وذلك بالتزامن مع رفع القيود المفروضة على البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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وبعد 3 أشهر من الإغلاق، استأنفت الحانات وصالونات الحلاقة والفنادق نشاطها السبت في بريطانيا ضمن خطوات تخفيف تدابير العزل، وسط مخاوف من تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ولم ترد أي تفاصيل حول طبيعة الحادث، هل هي جنائية أم إرهابية، حتى الآن.