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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة النائب أبو بكر أحمد عباد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
بعث الرئيس، عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة، إلى محمد أبوبكر باعباد وإخوانه، في وفاة والدهم عضو مجلس النواب عن الدائرة 148 بحضرموت، النائب أبوبكر أحمد باعباد، الذي وافاه الآجل بعد معاناة مع المرض ، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وأشاد الرئيس في برقية العزاء بمناقب الفقيد وحياته الحافة بالعطاء والنضال الوطني .. مؤكداً أن اليمن خسر برحيل الفقيد برلمانياً مخلصاً وفياً ومتفانياً ومثابراً في أداء عمله والمهام الملقاة على عاتقه في جميع المواقع التي عمل فيها.
وعبر فخامة الرئيس عن تعازيه الحارة بهذا المصاب الجلل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيج جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
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