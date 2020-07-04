شكرا لقرائتكم الصحة العالمية: أدوية كلوروكين ولوبينافير وريتونافير لم تحد من وفيات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت منظمة الصحة العالمية أن أدوية "كلوروكين" و"لوبينافير" و"ريتونافير" لم تحد من وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدة أنها أوقفت التجارب على هذه الأدوية الثلاثة.
وكان الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، قد أكد في بيان له، أن حوالي 5500 مريض في 39 دولة تم قبول تطوعهم حتى الآن في تجربة التضامن التي تجريها منظمة الصحة العالمية على أكثر من دواء لفيروس كورونا، لتقييم فعاليتها في محاربة الفيروس.
وقال، إن منظمة الصحة العالمية، ستحصل قريباً على نتائج التجارب السريرية التي تجريها على الأدوية التي قد تكون فعالة في علاج مرضى COVID-19.
وأوضح: بدأت تجربة التضامن على 5 أدوية بمعرفة أكثر الأدوية فعالية وأمانا لعلاج مرضى فيروس كورونا، وهى عقار ريميديسيفير، ودواء هيدروكسي كلوروكين، وأدوية فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز لوبينافير، ريتونافير مع الإنترفيرون.
وقال في وقت سابق من هذا الشهر، تم إيقاف الاختبارات على عقار "هيدروكسي كلوروكوين"، بعد أن أشارت الدراسات إلى أنه لم يظهر أي فائدة في أولئك الذين يعانون من المرض، ولكن لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من العمل لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يكون فعالًا كدواء وقائي.
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