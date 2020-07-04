محاولات تركيا لاختراق «الخط الأحمر» الذي حدده «السيسي» في ليبيا

قال العميد خالد المحجوب، مدير التوجيه "بالجيش الوطني الليبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر" ، إن اتفاق تركيا العسكري مع حكومة فايز السراج، يهدف للسيطرة على حقول النفط الليبية ولاختراق الخط الأحمر الذي رسمته مصر.
وأكد أن الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، الهدف منه اختراق الخط الأحمر "سرت-الجفرة" الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيطرة على حقول النفط الليبية.
وأضاف ، أن اتفاقية تركيا مفادها "المواجهة العسكرية مع الجيش الوطني الليبي بإمكانيات مختلفة"، لافتا إلى أن "حكومة السراج تعمل خارج الشرعية".
وتابع أن هناك احتمالا بأن يكون هدف الاتفاقية العسكرية التركية مع حكومة السراج هو رفع سقف المطالب في حال الدخول في مباحثات سياسية بين الأطراف الليبية.
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