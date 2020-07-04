قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن واشنطن ترفض أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا.
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، بحسب قناة "العربية"، أنه يجب التوصل لوقف النار في ليبيا من خلال اللجنة المشتركة 5+5.
وتابعت "على جميع الأطراف احترام حظر الأسلحة الأممي على ليبيا"، مشيرة إلى أن حل الأزمة في ليبيا يقع على عاتق شعبها وبالحوار السياسي.
وأضافت المتحدثة الأمريكية: "فتح تصدير النفط خطوة حيوية لمنع تفاقم الصراع في ليبيا".
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تطلب وقف النار في ليبيا وترفض التدخل العسكري الخارجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.