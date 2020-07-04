اخبار العالم

ياسر رزق يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مواقع إخوانية لنشر أخبار كاذبة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رزق يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مواقع إخوانية لنشر أخبار كاذبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد جريدة العربي الجديد وموقع رصد الإخوانيين لقيام الجريدة والموقع بنشر خبر كاذب عن إجراء تحقيقات مع الكاتب الصحفي بزعم تسهيله حصول رجال أعمال على أراض من الدولة مقابل حصوله على مبالغ مالية تقدر بنحو 80 مليون جنيه على حد إدعاءاتهم الكاذبة.

وقال ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن جماعة الإخوان الإرهابية دأبت حتى أثناء وجودها في الحكم على ملاحقته بالشائعات الكاذبة وعمدت إلى إقصائه من منصبه رئيسا لتحرير جريدة الأخبار في ذلك التوقيت ووضعه على قوائم الاغتيالات لموقفه من فسادها السياسي.

وأضاف رزق أن هذه الأكذوبة الجديدة تأتي مع حلول الذكرى السابعة لثورة يونيو المجيدة التي شارك فيها بقلمه مع العديد من رجال الإعلام والفكر، مشيرا إلى أنه كلف نخبة من رجال القانون والمحاماة وعلى رأسهم الدكتور سمير صبري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد "سفالات" صحيفة جماعة الإخوان وموقعها الالكتروني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياسر رزق يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مواقع إخوانية لنشر أخبار كاذبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا