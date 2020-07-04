شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رزق يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مواقع إخوانية لنشر أخبار كاذبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد جريدة العربي الجديد وموقع رصد الإخوانيين لقيام الجريدة والموقع بنشر خبر كاذب عن إجراء تحقيقات مع الكاتب الصحفي بزعم تسهيله حصول رجال أعمال على أراض من الدولة مقابل حصوله على مبالغ مالية تقدر بنحو 80 مليون جنيه على حد إدعاءاتهم الكاذبة.
وقال ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن جماعة الإخوان الإرهابية دأبت حتى أثناء وجودها في الحكم على ملاحقته بالشائعات الكاذبة وعمدت إلى إقصائه من منصبه رئيسا لتحرير جريدة الأخبار في ذلك التوقيت ووضعه على قوائم الاغتيالات لموقفه من فسادها السياسي.
وأضاف رزق أن هذه الأكذوبة الجديدة تأتي مع حلول الذكرى السابعة لثورة يونيو المجيدة التي شارك فيها بقلمه مع العديد من رجال الإعلام والفكر، مشيرا إلى أنه كلف نخبة من رجال القانون والمحاماة وعلى رأسهم الدكتور سمير صبري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد "سفالات" صحيفة جماعة الإخوان وموقعها الالكتروني.
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