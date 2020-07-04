شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بتعزيز مخصصات المستشفيات الجامعية لمواجهة ارتفاع أسعار المستلزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بضرورة زيادة الاعتمادات المالية اللازمة للمستشفيات الجامعية للباب الثانی شراء سلع وخدمات، بمبلغ 2.890 مليار جنيه لمواجهة الارتفاع الشديد فى أسعار المستلزمات الطبية والأدوية، حتى تتمكن من القيام بعملها وأداء رسالتها علی أكمل وجه، وإقامة واستكمال إنشاء المستشفيات وتجهيزها لتمكنها من استيعاب أكبر قدر ممكن من المرضى في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما لفتت اللجنة في تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، إلى ضرورة زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتحسين البنية التكنولوجية للجامعات والبرمجيات والنظم الإلكترونية وتأهيل المنظومة للتعليم عن بعد ليشمل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والمحتوى التعليمى، وسرعة استجابة وزارتى المالية والتخطيط فى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للجامعات والمستشفيات الجامعية.

فضلا عن قيام كل جامعة بترتيب الأولويات الضرورية فى موازناتها، وإلزام الجامعات الحكومية بإنشاء حاضنات ريادة الأعمال وتخصيص المبالغ اللازمة لتحقيق هذا الهدف، مع ضرورة أن تتولى وزارة المالية إيجاد آلية مرنة لاستخدامات الباب السادس فى ظل الظروف الحالية، حيث قد تضطر الجامعات والمستشفيات الجامعية للاستثمار في البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدلا من المباني والإنشاءات.