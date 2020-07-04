شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. نص قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار، اليوم السبت، متعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية، وجاء أهمها كالتالى:

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة للتعليم ما قبل الجامعى بمبلغ 22 مليار جنيه كزيادة عن المخصص في موازنة العام المالى 2020/2021، وذلك للتوسع في منظومة التعليم عن بعد كأحد التوجهات الهامة التى أثبتت الظروف الراهنة أهميتها على مستوى العالم، ولزيادة مرتبات المعلمين لتحسين أحوالهم الاجتماعية.

تقرير برلمانى يوصى بإضافة 22 مليار جنيه للتوسع فى التعليم عن بعدانفراد.. نص قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد المعروض أمام البرلمان

تنفرد ”الخليج 365” بنشر مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، والمزمع مناقشته أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب الأسبوع الجارى.

ويؤسس مشروع القانون هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الآخرى.

ورقة لحزب العدل تطالب ببناء نظام جديد للتعليم يتوافق مع المتطلبات التكنولوجية طالب حزب العدل، بضرورة وضع خريطة طريق لتحسين المهارات، تستهدف جعل الدولة أكثر تنافسية وتحسن الناتج المحلى الإجمالى وتمكن الفئات ذات التمثيل الأقل وتجذب التجارة والصناعة، عبر التعاون بين الحكومات والمؤسسات والأفراد، لتطبيق حل شامل ومستدام يضمن توزيع الصلاحيات والمسئوليات. 12 طلب مناقشة أمام البرلمان غدا ..أبرزها عن مصروفات المدارس والمستشفيات الخاصة يحدد مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا برئاسة الدكتور على عبد العال موعد مناقشة 12 طلب مناقشة مقدمة من النواب حول موضوعات يطلبون فيها من الحكومة توضيح سياستها بشانها. Advertisements 13 تشريعا للبحث عن البترول والغاز الطبيعى وإدارة المخلفات أمام طاقة النواب تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، 6 اجتماعات على مدار الأسبوع الجارى، مناقشة عدد من الملفات الهامة وفى مقدمتها، 13 مشروع قانون مقدم من الحكومة في مقدمتهم إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات بالإضافة إلي 12 قانون أخر بتفويض وزير البترول والثروة المعدنية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.

ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الإفريقية أمام الشؤون العربية بالنواب غدا تعقد لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان، إجتماعيين الأسبوع، لمناقشة 7 طلب إحاطة، بالإضافة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (181) لسنة 2020 بالموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 6/1/2020. عدد خاص من "مجلة مجلس النواب" يتناول جهود مصر فى الأزمة الليبية

أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، عددا خاصا من "مجلة مجلس النواب"، يتناول جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حلحلة الأزمة الليبية ورأب الصدع بين الأشقاء الليبيين والحفاظ علي وحدتهم باعتبارهم الامتداد الطبيعى للأمن القومى المصرى.

يأتي ذلك فى إطار الدور التوعوي والتوثيقي الذي تقوم به الأمانة العامة لجميع جهود مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بمستوياتها التشريعية والرقابية والسياسية والدبلوماسية، وذلك من خلال المجلة التى تصدر بشكل ربع سنوي، والتي يرأس تحريرها الكاتب الصحفي بهاء مباشر.